Propuestas presidenciales: Medicinas baratas

Ser diabético o hipertenso puede convertirse en una carga económica difícil de sostener para muchas familias costarricenses, especialmente porque los medicamentos en el país siguen siendo notoriamente caros.

No es solo una percepción: diversos análisis indican que tratar una enfermedad en Costa Rica puede costar el doble —o incluso más— que en otras naciones de la región. El INEC estima que los fármacos absorben el 43% del gasto en salud de los hogares, equivalente al 6% del presupuesto familiar total.

Las causas son diversas. La Coprocom señala poca competencia y una oferta limitada de genéricos, a lo que se suma la fuerte dependencia de las importaciones. Al considerarse Costa Rica un país de renta alta, muchos medicamentos llegan con precios más elevados.

¿Cómo se puede lograr que los medicamentos bajen de precio? Conversamos con varios candidatos a la presidencia para escuchar sus propuestas.



