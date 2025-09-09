Propuestas para frenar la matanza

Desde el aumento de penas y la contratación de más policías hasta la posibilidad de un estado de excepción: esta noche escucharemos las propuestas de algunos candidatos para combatir el sicariato.

Hoy, en Costa Rica, los asesinatos a plena luz del día se han vuelto rutina… en calles, comercios y frente a escuelas. Incluso cuando los sicarios se equivocan de víctima, queda claro que nadie está a salvo en esta guerra de bandas.

El sicariato se ha convertido en la cara más brutal de la ola de violencia que azota al país y en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

A cinco meses de las elecciones presidenciales, en 7 Días repasamos las propuestas de seis candidatos a la silla presidencial para combatir el sicariato, que van desde el aumento de penas y la contratación de más policías hasta la posible implementación de un estado de excepción.

Para seleccionarlos, tomamos como base la encuesta de Opol Consultores, realizada del 29 de agosto al 1 de septiembre sobre la intención de voto.







