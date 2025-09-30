Promesas en el aire

Cada cuatro años, todos los ojos se posan en una sola silla: la presidencial. A primera vista, parece un trono de poder absoluto… pero en Costa Rica está lleno de límites. Nuestro sistema presidencialista reparte las cartas y marca hasta dónde puede llegar cada jugador.

Las campañas presidenciales suelen estar llenas de promesas llamativas, pero rara vez explican las restricciones reales del poder.

¿Qué puede decidir realmente un presidente y qué depende de otros poderes? En 7 Días analizamos cinco promesas recurrentes —desde eliminar impuestos hasta reformar la Constitución— que ningún mandatario puede cumplir por sí solo.