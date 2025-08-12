¿Por qué manejamos tan mal?

Cada día, en las calles de Costa Rica, se juega una ruleta rusa al volante. Solo el año pasado, 878 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, según datos del Organismo de Investigación Judicial, y muchas de estas muertes pudieron evitarse.

Aunque en las carreteras influyen varios factores como el estado de las vías, el clima o el mantenimiento de los vehículos, hay un elemento que siempre está presente: quien maneja. ¿Somos malos conductores en Costa Rica?

El país enfrenta un aumento preocupante en las muertes viales. En contraste, naciones como Noruega y Japón se mantienen entre los lugares más seguros para conducir. ¿Qué nos separa de estos países? ¿Será que parte del problema comienza en la forma en que aprendemos a manejar?