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Polémicas mundialistas

Un gol anulado por orden de un jeque, un bestial ataque que no fue castigado pero que mandó a un jugador inconsciente al hospital y un partido en el que dos equipos se pusieron de acuerdo para eliminar a otro que no estaba en la cancha.

Por Rodolfo González 25 de mayo de 2026, 21:10 PM

Los Mundiales de fútbol suelen venderse como la máxima fiesta deportiva del planeta. Millones de personas se paralizan frente a un televisor para ver goles y momentos históricos. 

Pero detrás de la gloria, también existen capítulos oscuros: arbitrajes cuestionados, violencia, sospechas de arreglos y episodios que todavía décadas después siguen generando mucho de qué hablar.

Algunos partidos dejaron heridas tan profundas que incluso obligaron a la FIFA a cambiar reglas. Otros quedaron marcados para siempre como auténticas vergüenzas mundialistas.

Este es un recuento de algunos de los escándalos más grandes en la historia de las Copas del Mundo.

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