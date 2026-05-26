Polémicas mundialistas

Los Mundiales de fútbol suelen venderse como la máxima fiesta deportiva del planeta. Millones de personas se paralizan frente a un televisor para ver goles y momentos históricos.

Pero detrás de la gloria, también existen capítulos oscuros: arbitrajes cuestionados, violencia, sospechas de arreglos y episodios que todavía décadas después siguen generando mucho de qué hablar.

Algunos partidos dejaron heridas tan profundas que incluso obligaron a la FIFA a cambiar reglas. Otros quedaron marcados para siempre como auténticas vergüenzas mundialistas.

Este es un recuento de algunos de los escándalos más grandes en la historia de las Copas del Mundo.



