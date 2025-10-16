Peligro latente a tan solo un paso

La tarde del 26 de setiembre, la tragedia golpeó Purral de Goicoechea. Un niño de cinco años caminaba con su madre y hermanos cuando, en medio de la lluvia, cayó en una cuneta y fue arrastrado por el sistema pluvial.

Durante siete días, los equipos recorrieron más de 50 kilómetros en su búsqueda, sin éxito.

El caso evidencia la vulnerabilidad del sistema de alcantarillado urbano: los tragantes sin protección se convierten en trampas mortales, un riesgo que 7 Días confirmó al recorrer distintas localidades del país y encontrar escenarios similares que se repiten constantemente.

La tragedia de Leandro no debe verse como un caso aislado. Muchos otros puntos del sistema de alcantarillado en nuestras ciudades son verdaderas trampas, listas para causar más accidentes si no se toman medidas.











