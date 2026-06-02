OVNIs: El cambio de conversación

Durante décadas, hablar de ovnis era motivo de burla. Hoy, la desclasificación de videos, imágenes y documentos oficiales ha reavivado una pregunta tan antigua como fascinante: ¿estamos solos en el universo?



En este reportaje de 7 Días analizamos qué cambió para que el fenómeno comenzara a ser investigado abiertamente por gobiernos, científicos y organismos de defensa. Incluso, temas que antes parecían impensables, como un posible contacto de gobiernos con inteligencia no humana o seres extraterrestres, hoy se discuten con mucha mayor libertad en espacios políticos, académicos y mediáticos.



Entre los especialistas entrevistados destaca Avi Loeb, reconocido astrofísico de Harvard, quien conversó con 7 Días sobre la importancia de estudiar estos fenómenos con rigor científico y sin prejuicios, así como sobre la posibilidad de encontrar evidencia de tecnología o vida más allá de la Tierra.



Los detalles en el reportaje adjunto.