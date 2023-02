Narcotraficante que cumple sentencia en EE. UU. pidió a dirigente de Golfito hacerse cargo de sus bienes

"Para mi tía, mi otra mamá, tía yo lo firmé los poderes para que maneje lo de la pescadería y lo que se refiere eso a las cuentas de los bancos. Con lo que me llega a las cuentas alcanza para pagar los préstamos de las fincas, ya Grettel sabe lo que tiene que hacer. Sólo le pido, como su otro hijo que soy, que me ayude en todo para la que la pescadería y todo lo saquemos adelante. Cuando Grettel esté desorientada me le da la mano y me le aconseje que todo lo que hice por mi familia haya valido la pena. Mi mayor orgullo es que cuando yo salga de aquí salir a trabajar en todo lo que dejé que no dejen perder todo por lo cual trabajé mi larga vida, espero no me abandonen y siempre esté en su mente y corazón. Te quiero mucho su segunda mamá. Cesitar, tu pollito".