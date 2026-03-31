Morir por amor a la fe

En pleno siglo XXI, hay lugares donde profesar la fe cristiana no solo implica convicción, sino también riesgo. En países marcados por conflictos religiosos, tensiones culturales o regímenes restrictivos, creer en Cristo puede significar persecución, desplazamiento forzado e incluso la muerte.

Lejos de ser un capítulo cerrado de la historia, esta realidad sigue vigente, silenciosa y muchas veces ignorada.

En este reportaje, conoceremos testimonios de quienes han vivido su fe en territorios donde ser cristiano los convierte en blanco.

Historias que revelan cómo se manifiesta hoy la persecución: desde amenazas y violencia directa, hasta presiones sociales que obligan a elegir entre la fe y la propia seguridad.

Un recorrido por una realidad incómoda que cuestiona cuánto sabemos, y cuánto estamos dispuestos a ver, sobre la libertad religiosa en el mundo.