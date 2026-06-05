Michael Umaña: del penal que hizo historia en 2014 a su nueva vida fuera de las canchas

Michael Umaña quedó marcado para siempre en la historia del fútbol costarricense. El defensor fue el encargado de anotar el penal decisivo que clasificó a la Selección Nacional a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, una de las páginas más memorables del deporte tico (ver video adjunto de Telenoticias).



Con técnica, buena salida con balón, excelentes coberturas y una gran disciplina táctica, Umaña se consolidó como uno de los zagueros más completos de su generación.

El número 4 lo acompañó durante gran parte de su carrera y quedó asociado a sus principales logros deportivos.



Nació el 16 de julio de 1982 en Santa Ana, donde creció en la comunidad de Río Oro. Desde joven mostró condiciones que llamaron la atención y que con el paso de los años lo llevaron a cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional.



Una carrera llena de títulos



En Costa Rica vistió las camisetas de Deportivo Saprissa, Cartaginés, Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, entre otros equipos.



También tuvo experiencia internacional en clubes de Estados Unidos, Guatemala e Irán. Tanto dentro como fuera del país consiguió campeonatos y se ganó reconocimiento por su regularidad.



Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Disputó dos Copas del Mundo con Costa Rica: Alemania 2006 y Brasil 2014. En ese último, anotó el penal histórico que clasificó a la Tricolor a cuartos de final.



La vida después del retiro



Tras colgar los tacos, Umaña inició una nueva etapa profesional fuera del fútbol. Actualmente, le apasiona vender carros y trabaja en una empresa donde desempeña diversas funciones administrativas y operativas, alejándose de los reflectores de las canchas.



El exseleccionado nacional representa el caso de muchos deportistas que, luego de una carrera exitosa, construyen una segunda vida profesional aprovechando la disciplina y la experiencia adquiridas en el deporte.



Michael Umaña, el defensor que hizo historia con Costa Rica, continúa escribiendo su historia, ahora lejos de los estadios y enfocado en nuevos retos personales y laborales.



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