7 Días
Michael Jackson: la leyenda sigue vigente
A punto de cumplirse 17 de su muerte, Michael Jackson sigue moviendo al mundo con su ritmo y sus polémicas.
El 25 de junio de 2009… el mundo se detuvo. En medio del asombro y un mar de preguntas… murió Michael Jackson. No era solo la muerte de un artista. Era el final de una era.
Admirado… y profundamente polémico… su muerte no cerró la historia. La convirtió en leyenda.
Hoy, 17 años después… su figura sigue dividiendo al mundo: entre el regreso de su vida a la gran pantalla, nuevas controversias e incluso denuncias que han reabierto el debate sobre su legado. El Rey del Pop sigue más vigente que nunca. ¿Hasta dónde puede llegar el mito?
Esto, en un reportaje de 7 Días. (ver video adjunto en la nota)