Michael Jackson: la leyenda sigue vigente

El 25 de junio de 2009… el mundo se detuvo. En medio del asombro y un mar de preguntas… murió Michael Jackson. No era solo la muerte de un artista. Era el final de una era.

Admirado… y profundamente polémico… su muerte no cerró la historia. La convirtió en leyenda.

Hoy, 17 años después… su figura sigue dividiendo al mundo: entre el regreso de su vida a la gran pantalla, nuevas controversias e incluso denuncias que han reabierto el debate sobre su legado. El Rey del Pop sigue más vigente que nunca. ¿Hasta dónde puede llegar el mito?

Esto, en un reportaje de 7 Días. (ver video adjunto en la nota)







