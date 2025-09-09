¿Menos jueces, más Justicia?

El principio de Justicia Pronta y Cumplida ha sido una enorme deuda en nuestro país, principalmente en materia penal.

Largos procesos que duran años y hasta décadas son ejemplo claro de esta deuda histórica.

El Poder Judicial impulsa ahora una serie de cambios legales que, según lo plantean, busca alcanzar este principio soñado.

Uno de los cambios es que los juicios por delitos cuya pena posible sean menos de diez años de cárcel sean realizados por un solo juez y no tres, como ourre actualmente.

En una amplia entrevista con 7 Días, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, explica qué es exactamente lo que buscan.