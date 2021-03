Matrimonio vende todo lo que tenía para recorrer Costa Rica

Richard y Roselyn son un matrimonio costarricense que un día tomaron la decisión de vender su casa y todas sus pertenencias en ella para junto a sus hijas, Olivia y Elena, emprender una aventura familiar y recorrer Costa Rica.



Juntos decidieron crear Pura Vida Humans, una marca familia donde relatan por medio de videos de YouTube y en sus redes sociales cada paso de esta aventura.

Ellos decidieron contar a Teletica.com cómo surgió este nuevo proyecto y porqué tomaron una decisión que para algunas personas puede resultar extrema.

¿Cómo toman la decisión?

Fue gracias a la pandemia, ese fue nuestro impulso, nosotros somos emprendedores y gracias a Dios nos seguimos manteniendo en nuestros emprendimientos, pero sabíamos que esto no era algo pasajero, era un cambio global, el nuevo normal, sacamos a las chicas de las escuelas donde estaban y comenzamos a hacer una escuela en casa bajo una escuela sombrilla, comenzamos a ser 4x4 como muchas familias también lo tuvieron que hacer, adaptándonos.

Desde hace años teníamos un deseo de querer hacer algo grande como familia, venía como ese gusanito ahí metido.

Desde antes de tener a Olivia dijimos que nos íbamos a poner un blog, pero era solo blog de fotos y dijimos que íbamos a empezar a realizar viajes esporádicos, documentarlos con foto y empezamos a tener una página y alimentarla con un poquito de redacción, pero obviamente que era más como un proyecto de menor alcance, más familiar.

Pero luego comenzamos a explorar más en la parte audiovisual, videos, pero siempre para consumo propio.

Pero a principios del año pasado, en enero, queríamos desarrollar esto, pero no sabíamos cómo y dijimos que entonces íbamos a comenzar a realizar experiencias una vez al mes, así que empezamos tirándonos de paracaídas en Quepos, obviamente que la familia nos dijo: ustedes están locos, tienen dos chiquitas, qué van a hacer. Pero nosotros dijimos que era el momento de ir perdiendo el miedo a realizar algo más y nos tiramos para quitarlo de la lista de pendientes.

Este fue el inicio de esta experiencia y nos marcó en esa valentía que uno no sabe que la tiene, pero está ahí.

Trabajamos en negocios propios, yo tengo un emprendimiento que se llama GAllopin que son pines temáticos de Costa Rica, son pines de diseñador, de mejor calidad, de colección, no es como el suvenir tradicional.

Roselyn es publicista y se metió más en el diseño de producto, grabación y edición de video, además es fotógrafa.

Nos conocimos en la U y tenemos casi 13 años de estar juntos, fue muy lindo y complementario, ella en la parte visual yo en la parte gráfica, siempre nos hemos ido inspirando para hacer un buen trabajo.

A veces yo feliz de la vida, terminaba algo y ella me decía: eso está espantoso jaja.

¿Qué vendieron?

Teníamos una casa y decidimos vender todo, absolutamente todo, nosotros teníamos ahorros, somos un matrimonio consolidado, vendimos la casa y todo lo que tenía adentro, sillones, electrodomésticos, todo, hasta la ropa vendimos, solo nos dejamos una pequeña bodega en Santa Ana que es como de 5 metros cuadrados, donde dejamos cosas que son de mayor valor sentimental para nosotros.

Teníamos muchos meses planificando nuestra salida, nosotros entregamos nuestra casa en noviembre, que era obviamente como nuestro lugar seguro, duramos como mes y medio vendiendo todos demás artículos y de ahí nos reducimos a esa bodega que es donde tenemos las pocas cosas que nos dejamos.

¿Qué pasó después de venderlo todo?

Luego de vender todo estuvimos en un Airbnb en San José, como mes y medio mientras organizábamos todo en San José para iniciar el viaje, compramos equipo de filmación, había que esperar que llegara y pasar los holidays con la familia y de ahí salimos el 15 de enero a un viaje sin vuelta atrás, hemos estado en Airbnbs en hoteles y filmamos todos los viajes.

Nuestro propósito es ir compartiendo dónde estamos, a dónde nos quedamos, pero más que todo desde un punto de vista muy auténtico, muy nosotros, muy familiar, no como guía turística, sino que la gente nos acompañe en nuestra aventura.

Mi esposa es la que está a cargo de ver reservas y logística de hoteles y Airbinbs, en esta parte de Manuel Antonio, Quepos, ya lo teníamos en el mapa y buscamos mucho en Instagram, Influencers y nos movimos a Cayuga Arenas del Mar para experimentar la aventura acá en Quepos.

¿Cómo hacen con la educación de las niñas?



Como ya con la pandemia estábamos haciendo escuela en casa, nos pusimos una escuela sombrilla, donde se les da toda la educación, pero nos sorprende lo rápido que aprenden, la más grande, Olivia, que tiene 6 años, ya sabe leer y escribir y esta aventura es una experiencia muy rica para ellas porque están viendo el mapa, aprenden de ciencias, ven los animales y se aprenden sus nombres.

Cuando estábamos en la península de Osa vimos un mono, la pequeña lo vio y con solo verlo de lejos lo identifico y sabía que era un mono aullador.

¿Cómo se sostiene económicamente?

Estamos con recursos propios, pero Joselyn tiene una empresa muy estable a nivel digital de fotografía y diseño, mi proyecto de pines también así que tenemos dos ingresos y este es nuestro proyecto bebé donde le apostamos todo porque estamos haciendo lo que amamos.

Los pines los ofrezco tanto en puntos de venta como en línea, pero tuve que tomar la decisión de ya no vender en línea porque me implicaba a mí la distribución con Correos de Costa Rica y solo me enfoqué en los puntos de venta, así que me organicé para dejar cada punto bien surtido.

Nosotros creemos en que uno tiene que hacer lo que ama en la vida, uno no tiene que gastar tiempo, dinero ni esfuerzo en algo que no le gusta, realmente para nosotros esto es una gran apuesta, nos encanta hacer videos, nos encanta viajar, estamos seguros de corazón, con esa corazonada que uno dice: no sé cómo pero lo vamos a hacer funcionar, porque hacemos que nos gusta, es una pasión y eso es parte de lo que nos ha movido a lanzarnos.

¿Cómo generar ingresos con este nuevo proyecto?



Bueno hay varias formas de hacerlo rentable, desde algo tan pequeño como generar ingresos pasivos a través del contenido que estás vendiendo, por ejemplo, vos subís imágenes JPG o videos, que también son muy bien pagados, a sitios de stock como Getty Images, las agencias de publicidad tienen suscripciones y compran paquetes y vos recibís dinero por eso.

Es una de las tantas pequeños formas de poder monetizar un evento de esta naturaleza.

Ahorita lo estamos financiando con recursos propios pero buscamos trabajar con empresas o marcas que vayan alineados con el propósito del proyecto, más allá del concepto de una familia que anda paseando es de llenarnos de valor, de coraje, de tener opciones y demostrar que podemos lograr más con valentía, que no necesitamos todas las cosas materiales, no necesitamos tener tres carros o una casa grande para sentirnos felices y hemos logrado encontrar nuestra felicidad familiar en un carro y cuatro maletas.

Somos una especie de familia nómada que cada día se va descubriendo y aprendiendo, no queremos que esto termine, en realidad lo empezamos sin fecha de expiración.

¿Cómo es la logística?

Vamos planeando poco a poco, ahorita tenemos planeados los primeros seis meses porque también planear demasiado genera muchas variantes, entonces tenemos organizados estos primeros seis y ya tenemos visualizados qué es lo que queremos los próximos seis meses.

Nuestro ideal para todo este año es comernos Costa Rica, disfrutarlo y crear el contenido.

¿Cómo se sostendrán los demás años?

A partir de las otras entradas y gracias a Dios el proyecto ha creado mucha curiosidad y en unos meses esperamos ya estar trabajando con marcas.

Nuestro principal objetivo es hacer crecer nuestro canal de YouTube con videos de 5 a 10 minutos que cuentan cada aventura. Esto realmente es una inversión.

¿Cómo manejan el miedo?

El miedo siempre está, como dice la película de Mulán: “el valor no está si no está el miedo, lo importante es que esto no te congele”.

A veces da miedo asomarse a la orilla por temor a caer, pero conforme te vas acercando vas notando que la orilla no da tanto miedo y que al otro lado hay suelo, plantas, árboles donde poder sostenerse y vas confiando y avanzando sin temor.

Nosotros siempre pedimos guía a Dios para que nos ayude a tomar las mejores decisiones, no le digo que no, si tuvimos momentos difíciles el año pasado, hicimos de limones limonada.

Como dice Osho: “La vida empieza donde termina el miedo”.

¿Qué opina la familia?

Al principio fue difícil porque hay un cambio incluso generacional en donde nos acercamos a nuestros papás y cuando les expusimos el proyecto, bueno, es un concepto muy nebuloso, ¿Cómo van a vender la casa? ¿Dónde van a vivir?

Número dos, no van a estar trabajando activamente en la oficina y se van a ir a pasear, ¿Qué es esa irresponsabilidad?, ¿Qué vas a hacer con la educación de las niñas?

Pero por el hecho de la pandemia te das cuenta de que ya lo estabas haciendo, el teletrabajo, tener a las niñas estudiando en casa, no teníamos mucho que perder, en el 2020 todo se quebró, se quebraron las rutinas, las escuelas, todo lo que conocíamos como seguro de pronto ya no lo es.

Al final la familia confió y nos dio la bendición, todavía se preocupan mucho, pero respetaron mucho y ahora disfrutan mucho viendo los videos.

¿Cómo es la forma de hospedarse?

Buscamos todos los recursos posibles, no solo están los hoteles y Airbnbs, por ejemplo, antes de Manuel Antonio estuvimos una semana en una granja, rodeados de animales de granja, siempre estamos buscando lugares que nos enriquezcan de experiencia, que podamos crear contenido y que las niñas aprendan.

¿Cómo hacen con la alimentación?

Somo todo terreno realmente, no nos complicamos con cosas extravagantes y velamos porque las niñas tengan los nutrientes que necesitan, nos adaptamos a dónde estemos, si estamos en un hotel aprovechamos el hotel, si tenemos que cocinar cocinamos.

Actualmente cuentan con una cuenta de Instagram con más de 13.400 seguidores y su canal de YouTube ya tiene más de 5.000 suscriptores.

Redes sociales:

Sitio Web: https://puravidahumans.com

YouTube: Pura Vida Humans

http://www.instagram.com/puravidahumans​

http://www.instagram.com/soyroselyncarr​ (Roselyn)

http://www.instagram.com/soyrichardcarr​ (Richard)