Masacre sobre el pavimento

En Costa Rica, mientras la violencia criminal llama la atención, otra amenaza más silenciosa y letal se cobra vidas todos los días: los accidentes de tránsito. No son balas ni enfrentamientos entre bandas, sino imprudencias, fallas de infraestructura y exceso de velocidad.

Si la tendencia no se detiene, 2025 podría cerrar con la cifra más alta de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la historia reciente.

Este año, cerca de mil personas podrían perder la vida en las carreteras del país, un problema de salud pública que exige respuestas urgentes y políticas efectivas.

