Madre de joven asesinado por error en Fray Casiano asegura que él deseaba ser policía

“Saber que él tenía una meta por delante, de que él quería cumplir sus sueños. Él incluso había enviado sus papeles a la Fuerza Pública, él nada más estaba esperando que lo llamaran. Él me decía, ‘mami, si a mí me llaman, yo entro a trabajar, pero si me dan la oportunidad, yo seguiré estudiando’”, dijo entre lágrimas su madre.