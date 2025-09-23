Los soles del crimen

La dictadura venezolana es acusada de encabezar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico declarada como terrorista por Estados Unidos y que hoy enfrenta la amenaza de una ofensiva militar norteamericana.

¿Qué es este cartel, cómo surgió, hasta dónde llega su poder y realmente podría estar cerca de su fin?



Un general retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, un expresidente de la Asamblea Nacional y un exdiputado de ese país, explican la historia, su alcance actual y lo que podría suceder tras las recientes operaciones de parte de Estados Unidos en las costas venezolanas.

Los detalles en el video adjunto.