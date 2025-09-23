7 Días
Los soles del crimen
¿Qué es el cártel de los Soles? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Quiénes son sus cabecillas? Hoy lo analizaremos en 7 días.
La dictadura venezolana es acusada de encabezar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico declarada como terrorista por Estados Unidos y que hoy enfrenta la amenaza de una ofensiva militar norteamericana.
¿Qué es este cartel, cómo surgió, hasta dónde llega su poder y realmente podría estar cerca de su fin?
Un general retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, un expresidente de la Asamblea Nacional y un exdiputado de ese país, explican la historia, su alcance actual y lo que podría suceder tras las recientes operaciones de parte de Estados Unidos en las costas venezolanas.
Los detalles en el video adjunto.