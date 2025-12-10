7 Días
Los hechos del 2025
En nuestro último programa del año, repasamos los acontecimientos que marcaron los últimos doce meses.
La captura de un exmagistrado para ser extraditado a los Estados Unidos. Un proceso fallido para levantarle la inmunidad al presidente Chaves. Una operación policial que culminó con el arresto del supuesto primer cártel de narcotráfico en Costa Rica.
Estas son algunas de las noticias más importantes del año que está a punto de terminar.
En nuestro último programa del año, repasamos los acontecimientos que marcaron los úlitmos doce meses.