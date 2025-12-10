Los hechos del 2025

EN VIVO
En nuestro último programa del año, repasamos los acontecimientos que marcaron los últimos doce meses.

Por Rodolfo González 10 de diciembre de 2025, 13:43 PM

La captura de un exmagistrado para ser extraditado a los Estados Unidos. Un proceso fallido para levantarle la inmunidad al presidente Chaves. Una operación policial que culminó con el arresto del supuesto primer cártel de narcotráfico en Costa Rica.

Estas son algunas de las noticias más importantes del año que está a punto de terminar.

