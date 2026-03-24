Las costas se borran

La erosión costera ya provoca un retroceso visible en playas del Caribe costarricense. En distintos sectores, el mar avanza y reduce la franja de arena.

Investigaciones de la Universidad Nacional advierten que el fenómeno no es aislado. Equipos especializados realizan mediciones constantes, registrando centímetro a centímetro cómo cambia la línea de costa.

El impacto va más allá de lo visual. La pérdida de playa afecta ecosistemas clave, como las zonas de anidación de tortugas. También empieza a golpear a comunidades y al turismo.

Aunque es un proceso conocido, especialistas alertan que en algunos puntos la costa podría estar perdiendo su capacidad de recuperación. ¿Se trata de un cambio temporal o de una transformación permanente? El análisis en este reportaje de 7 Días (ver video adjunto).