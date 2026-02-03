7 Días
La ruta del cemento
El cemento impulsa el desarrollo del país, pero su producción deja huella ambiental. Desde Abangares, 7 Días recorre el proceso y analiza los esfuerzos por reducir su impacto.
Cada día levantamos paredes, carreteras y puentes, pero pocas veces pensamos en lo que hubo que mover para hacerlo posible.
Detrás de cada saco de cemento hay un proceso de extracción de piedra caliza y arcilla en canteras, un procedimiento que genera un impacto ambiental.
Un equipo de 7 Días viajó hasta Abangares, Colorado, para conocer paso a paso este proceso y los esfuerzos que la industria realiza para reducir su impacto en el medio ambiente.