La ruta del cemento

Cada día levantamos paredes, carreteras y puentes, pero pocas veces pensamos en lo que hubo que mover para hacerlo posible.

Detrás de cada saco de cemento hay un proceso de extracción de piedra caliza y arcilla en canteras, un procedimiento que genera un impacto ambiental.

Un equipo de 7 Días viajó hasta Abangares, Colorado, para conocer paso a paso este proceso y los esfuerzos que la industria realiza para reducir su impacto en el medio ambiente.