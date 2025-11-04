7 Días
La revancha de un luchador
Primero una lesión y luego una bacteria se interpusieron en los sueños de Ricardo Blanco, pero el jugador tuvo su revancha y, pese a los más duros pronósticos, este luchador volvió a las canchas.
En el fútbol hay momentos que parecen eternos: un gol decisivo, una final ganada, una copa levantada entre gritos y abrazos.Pero también existen otros que marcan para siempre… los que ponen a prueba no solo el cuerpo, sino el alma.
Para Ricardo Blanco, esa prueba llegó tras la final del 2023, cuando una lesión cambió su rumbo.
Pasó más de dos años entre hospitales y cirugías. Escuchó que no volvería a jugar… incluso que podía perder el pie.
