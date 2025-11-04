La revancha de un luchador

En el fútbol hay momentos que parecen eternos: un gol decisivo, una final ganada, una copa levantada entre gritos y abrazos.Pero también existen otros que marcan para siempre… los que ponen a prueba no solo el cuerpo, sino el alma.

Para Ricardo Blanco, esa prueba llegó tras la final del 2023, cuando una lesión cambió su rumbo.

​Pasó más de dos años entre hospitales y cirugías. Escuchó que no volvería a jugar… incluso que podía perder el pie.

Primero una lesión y luego una bacteria se interpusieron en los sueños de Ricardo Blanco, pero el jugador tuvo su revancha y, pese a los más duros pronósticos, este luchador volvió a las canchas.



