La montaña que borró un barrio

Hace 23 años, la comunidad de Alto Loaiza, en Cartago, vivió una de las páginas más dolorosas de su historia reciente. Un deslizamiento arrasó con varias casas y provocó la muerte de siete personas, dejando tras de sí una estampa de destrucción que marcó para siempre la memoria de quienes sobrevivieron.

El deslave, ocurrido tras intensas lluvias, cobró vidas humanas y modificó por completo el paisaje de un lugar que hasta entonces se reconocía por su belleza natural. Lo que antes era sinónimo de tranquilidad se convirtió en un escenario de luto, solidaridad y resistencia comunitaria.

Los sobrevivientes conviven con los recuerdos de aquella madrugada en que la montaña se desplomó y convirtió la cotidianidad en tragedia.

En Archivos 7 Días recordamos ese episodio para rescatar la memoria de quienes partieron, reconocer la fortaleza de la comunidad y reflexionar sobre la importancia de la prevención ante fenómenos naturales que siguen acechando a muchas regiones del país.