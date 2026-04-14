La generación de la ira

​Un vecino que mata a otro por una disputa por el agua, un estudiante que asesina a otro, un chef que mata a otro hombre a machetazos. ¿Estamos al frente de una generación de ciudadanos que reaccionan ante diferentes estímulos de una manera más violenta?​

Muchas décadas atrás los actos violentos y, especialmente los homicidios, eran hechos sumamente aislados y raros. En general la sociedad reaccionaba de una manera mucho mas civilizada ante los distintos estimulos.

Pero hoy la historia es distinta, casi cualquier evento podría desembocar en una tragedia. Para los expertos existen factores sociales, educativos y de salud mental que estarían incidiendo.

Conozca los detalles en el reportaje adjunto.