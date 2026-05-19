La directora que cambió la historia en Alto Chirripó

En las montañas más altas de Alto Chirripó, donde llegar al colegio puede significar caminar hasta seis horas entre ríos, barro y pendientes, estudiar no es una rutina: es un acto de resistencia.

Ahí, en medio de uno de los 24 territorios indígenas del país, una directora y su equipo decidieron que la distancia no podía convertirse en una sentencia de abandono escolar.

Con creatividad, sacrificio y una convicción inquebrantable, hicieron hasta lo imposible para que cada estudiante tuviera la oportunidad de continuar sus estudios, aun cuando las condiciones parecían jugar en contra.

Este reportaje nos lleva al corazón de una realidad que pocas veces se ve: la de jóvenes que recorren kilómetros para perseguir un sueño y la de educadores que, más allá de enseñar, luchan todos los días para que esos sueños no se queden en el camino.