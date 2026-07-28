¿La cárcel como lección?

¿Puede una visita a una cárcel cambiar el rumbo de un joven antes de que cometa un delito? Esa es la pregunta que vuelve a cobrar fuerza tras la propuesta de la presidenta Laura Fernández de utilizar el nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado como una medida de prevención dirigida a estudiantes en condición de riesgo.

La iniciativa ha generado posiciones encontradas. Mientras algunos consideran que una experiencia de alto impacto puede servir como elemento de disuasión, otros advierten sobre el riesgo de estigmatizar a los menores e incluso provocar efectos contrarios a los esperados.

Hace once años, un grupo de menores en riesgo visitó una cárcel costarricense como ejercicio de disuasión.

Hoy, 7 Días los buscó para saber qué fue de sus vidas, y junto a expertos, analizar si una medida como esta cambia el rumbo o simplemente estigmatiza. (Vea el reportaje en el video adjunto).



