Israel: Un nuevo pacto comercial en tiempos de guerra

El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, aseguró que el Tratado de Libre Comercio, entre su país y Costa Rica, es una oportunidad de oro para triplicar la cantidad de negocios y comercio entre los países para el beneficio de las naciones.

El mandatario se refirió a este tema durante una entrevista exclusiva para el programa 7 Días, en el marco de su visita a Costa Rica para asistir al traspaso de poderes.

Herzog profundizó también en la situación en Gaza, la guerra la Irán y el propósito de luchar contra las estructuras terroristas.

Fue además una oportunidad para preguntarle sobre la posibilidad de llegar a una solución de dos estados y las acusaciones que enfrenta el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por presunta corrupción. ¿Lo indultará? Su decisión fue explicada durante esta conversación.



Puede ver la entrevista en el video adjunto.



