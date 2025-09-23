Inquilinos de terror

Alquilar un inmueble puede ser una buena forma de generar ingresos pasivos, pero también puede convertirse en una legítima pesadilla. En este reportaje les presentamos las historias que hicieron que muchos pensaran dos veces a quién permitían entrar a sus casas.

¿Qué pasa cuando el inquilino se convierte en un inquilino de terror? ¿Qué dice la Ley?

Tanto los dueños de los inmuebles, como representantes de cámaras, afirman que existe una desprotección a la hora de poder sacar de un inmueble a un mal inquilino.

Por su parte, el Poder Judicial da una detallada explicación de cómo, dependiendo del tipo de vivienda, el inquilino, en efecto, tendrá ventajas durante estos procesos.



