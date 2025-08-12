“Gastaba 120 mil y se hacían 60 mil”, dice autobusero sobre abandono de ruta en Barrio Luján

Orlando Ramírez es uno de los siete miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), él representa al sector empresarial del transporte

remunerado de personas en modalidad buses, microbuses o busetas. Además, es parte de Consorcio Operativo del Este (COESA), empresa con más de 200 unidades de autobús que opera múltiples rutas al este de la capital, como la ruta de San Diego de Tres Ríos a San José, San Pedro, Zapote, entre otras.

Una de las empresas que forma parte del consorcio es Autotransportes Raro, la cual daba el servicio de bus en Barrio Luján. Él conoce de primera mano las condiciones que llevan a tomar la decisión de abandonar una ruta porque no es rentable.

Según el último dato que manejan las cámaras, actualmente hay 109 rutas en esa situación de abandono, con un evidente impacto para los usuarios.



"Yo era el operador de Barrio Luján y la dejamos porque se hacían sesenta mil colones al día y gastábamos noventa o ciento veinte mil, dependiendo del día y dependiendo de las horas extra que hay que pagarle el chofer", dijo Ramírez en entrevista con Teletica.com.

Operar en zonas del centro de la capital tiene una agravante, explica, porque las presas provocan que a ciertas horas una ruta tarde dos horas o más en completarse, mientras que a otra hora del día apenas si llega a una hora. Eso hace variar el consumo de combustible y el horario de salida del chofer.

"Como tenemos más de 200 buses, entonces entre todos subsidiábamos las pérdidas de Barrio Luján, pero llegó un punto en que dijimos que ya no más", dice el representante del sector.

Ramírez ha llevado ante el CTP la posición de sus representados en un contexto en el que, a su criterio, ya hay una cantidad significativa de rutas que están operando con pérdidas económicas. Por lo que plantea la necesidad de cambiar el modelo tarifario.

"Nosotros lo que hemos propuesto es crear una estructura donde usted pueda hacer una remuneración para estos operadores a base de kilómetros recorridos. Con esto, el Estado es capaz de garantizar la recuperación de su inversión", detalla.

De manera simplificada, hoy las tarifas se calculan sumando todos los costos operativos y la rentabilidad mensual, para luego dividirla entre la cantidad de pasajeros movilizados al mes que pagan la tarifa. No se cuentan, por ejemplo, adultos mayores.

La propuesta discutida ante el Consejo propone, en cambio, que la Aresep pague un determinado monto fijo por cada kilómetro recorrido, independientemente de si el bus va lleno, a media capacidad o con apenas unos pocos pasajeros.

De esta forma, si la ruta es rentable, el Estado usa el dinero recaudado con el pasaje para pagarle la cantidad pactada al autobusero. Si no es rentable, el estado aporta el capital necesario para completar el dinero faltante.

"Esto sencillamente es una figura que está funcionando en todo América del Sur y en México, porque hoy ahí a los operadores les pagan por kilómetros recorridos y por disponibilidad de flota", añade el autobusero.

Orlando Ramírez explica que en la Junta Directiva del CTP están buscando la posibilidad de financiar, a través de un banco multilateral, la contratación de una auditoria para analizar la forma en que las políticas tarifarias vigentes en otras latitudes se pueden adaptar a nuestro país. A su criterio, no tomar cartas en el asunto derivaría en una precarización mayor del transporte público.