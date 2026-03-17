Fuga sin castigo

En múltiples países del mundo, provocar un accidente de tránsito y abandonar la escena es considerado un delito grave.

Sin embargo, en Costa Rica la situación es distinta: la legislación actual no tipifica como delito el hecho de darse a la fuga tras un accidente, lo que ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los conductores y la protección de las víctimas.

Casos recientes han vuelto a poner el tema sobre la mesa y plantean una pregunta incómoda: ¿debería cambiar la ley para castigar a quienes huyen después de atropellar a una persona o causar un choque?

Este reportaje analiza cómo se castiga este comportamiento en otras partes del mundo, qué dice actualmente la legislación costarricense y los argumentos a favor y en contra de cambiar este tema tan delicado

¿Es momento de cerrar ese vacío legal? En 7 Días exploramos el debate en el reportaje adjunto.