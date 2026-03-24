¿Fuerza militar contra el narco?

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató en minutos una ola de violencia en México. Incendios, bloqueos y ataques evidenciaron el alcance y la capacidad de reacción de una de las organizaciones criminales más poderosas, con influencia que incluso llega a Costa Rica.

La historia demuestra que la captura o muerte de grandes capos no desmantela el narcotráfico. Desde Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta Otoniel, el resultado ha sido similar: las estructuras se reconfiguran y el poder se redistribuye.

Hoy, ese fenómeno se vuelve más complejo. Los cárteles han fortalecido su capacidad operativa, lo que reabre el debate sobre cómo enfrentarlos.

¿Están los Estados perdiendo la guerra contra el narco… y es la fuerza militar la única salida? El análisis en este reportaje de 7 Días (ver video adjunto).



