Fuego en las alturas

Costa Rica dejó de crecer hacia los lados y comenzó a conquistar el cielo. Más de 500 torres ya transforman el paisaje urbano del país.

El auge de edificios cada vez más altos impulsa una nueva forma de vivir y trabajar. Pero también plantea riesgos que antes no eran comunes para los cuerpos de emergencia.

Incendios, evacuaciones y rescates en pisos elevados representan desafíos cada vez más complejos para bomberos y rescatistas.

¿Está Costa Rica preparada para responder a una emergencia en las alturas? En un reportaje especial de 7 Días analizamos este tema. (Ver video adjunto en la nota).



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