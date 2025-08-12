Freno a los impuestos

Con los impuestos se pagan desde el salario de los hombres y mujeres que protegen nuestros parques nacionales, hasta la construcción de escuelas y colegios públicos. Desde el equipo que usa la Policía Judicial en sus allanamientos, hasta la limpieza de la ruta 32 tras un derrumbe.

En otras palabras, los impuestos son claves para un país, pero siempre ha existido discusiones alrededor de todo el mundo entre gente que dice que se cobra muchos impuestos y no se usan bien y entre quienes abogan por recaudar más por esa vía.

Ideas Lab es una organización liderada por el economista Luis Loría, que pretende que los candidatos a diputados o a la presidencia de la República se comprometen firmando un documento.

El compromiso establece que, quien lo firme, no creará más impuestos, no impulsará el aumento de los ya existentes e inclusive, si es del caso, reducir los existentes.

¿Qué le parece a usted esta iniciativa? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que es un compromiso al cual los aspirantes un cargo de elección popular no deberían someterse ante la eventualidad de necesitar un día crear un impuesto para enfrentar alguna situación especial? Lo invitamos a que opine en este tema utilizando el #7días.