Filtros polémicos

Solo 13 de 1.123 aspirantes aprobaron el más reciente examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El dato encendió el debate sobre las pruebas que deben superar los profesionales para ejercer y abrió cuestionamientos sobre la calidad de la formación universitaria que reciben los futuros abogados.

La polémica no es exclusiva del gremio jurídico. En el Colegio de Médicos y Cirujanos también han surgido preocupaciones por porcentajes de aprobación en sus procesos de incorporación que apenas si alcanzan el 50%, una situación que afecta a cientos de graduados que, pese a haber concluido sus estudios, no logran obtener la autorización para ejercer su profesión.

Mientras algunos sectores defienden las pruebas como un filtro necesario para garantizar la calidad y proteger a los ciudadanos, otros consideran que los resultados reflejan problemas más profundos en la educación superior. La discusión encierra a colegios profesionales, universidades, estudiantes y autoridades educativas.

¿Son las pruebas demasiado exigentes o están fallando los procesos de formación académica?

Esta noche, en 7 Días, analizamos los datos, escuchamos a los protagonistas y buscamos respuestas a una controversia que pone en juego la preparación de quienes aspiran a ejercer profesiones fundamentales para la sociedad.