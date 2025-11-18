¿Expulsar a los celulares?

Los teléfonos celulares, convertidos en una extensión del día a día de cualquier estudiante, están generando una de las discusiones más tensas dentro de las aulas.

Lo que es visto como una herramienta útil para investigar o comunicarse, hoy también es un punto de fricción constante entre docentes y jóvenes.

El debate no es exclusivo de Costa Rica. En distintas partes del mundo, sistemas educativos enteros están replanteando si los teléfonos deben permanecer dentro del aula, integrados como recurso pedagógico, o fuera de ella, para evitar distracciones, fugas de atención, violencia digital y hasta riesgos de seguridad.

En medio de posiciones enfrentadas, las sociedades buscan soluciones: desde prohibiciones totales hasta normas intermedias que intentan equilibrar tecnología, disciplina y bienestar estudiantil.

El programa7 Días, profundiza en un fenómeno que ya define la dinámica escolar moderna: ¿es posible convivir con los celulares en el aula sin poner en riesgo el aprendizaje? Describimos las tensiones, los casos y las decisiones que están marcando el rumbo de esta discusión global.