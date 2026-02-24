Epstein: el escándalo sigue más vivo que nunca

El nombre de Jeffrey Epstein volvió a sacudir titulares alrededor del mundo. Años después de su muerte en prisión, el escándalo que destapó una compleja red de tráfico sexual no solo sigue vigente, sino que amenaza con alcanzar nuevas dimensiones

La reciente divulgación parcial de documentos reabre heridas, expone relaciones incómodas y deja una pregunta en el aire: ¿hasta dónde salpicará este caso?

De millonario en las sombras a protagonista de uno de los mayores escándalos judiciales del siglo XXI, Epstein construyó poder administrando fortunas y cultivando cercanía con figuras influyentes. En los archivos aparecen nombres de alto perfil, entre ellos el expríncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor, cuya relación con el magnate ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.



Pero la muerte de Epstein no cerró el capítulo. Por el contrario, alimentó teorías, exigencias de transparencia y una presión creciente para conocer la magnitud real de la red. Millones de documentos, correos y registros siguen bajo análisis, mientras las víctimas reclaman justicia y respuestas claras sobre posibles encubrimientos.



El caso también se hace recordar con otros escándalos que evidenciaron abusos sostenidos por estructuras de poder, como los protagonizados por Harvey Weinstein, Larry Nassar y Sean Combs. Cuando los implicados son figuras influyentes, la línea entre influencia, silencio e impunidad se vuelve difusa.



En 7Días analizamos el alcance de los nuevos hallazgos, el impacto político y social del caso y el fenómeno global de la trata de personas, un delito que sigue creciendo. ¿Estamos ante la caída definitiva de una red o apenas frente a la punta del iceberg?

