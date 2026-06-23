El teatro que sobrevivió al tiempo
El Cine Variedades ha sido testigo de más de un siglo de historia y hoy se prepara para escribir un nuevo capítulo.
Hace más de 130 años, el Cine Variedades fue escenario de la llegada del cine a Costa Rica. Desde entonces, se convirtió en uno de los espacios culturales más emblemáticos de San José y en un punto de encuentro para generaciones de espectadores.
A lo largo de su historia, el inmueble ha sobrevivido a los cambios de la ciudad y al paso del tiempo. Entre sus paredes se conserva parte de la memoria cultural del país, ligada al arte, el entretenimiento y la transformación de la capital.
Hoy, el histórico edificio avanza hacia una nueva etapa de restauración. El proyecto busca modernizar sus espacios, mejorar sus condiciones y devolverle su protagonismo como un centro cultural para las nuevas generaciones.
Los detalles en el reportaje adjunto.