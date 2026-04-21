El secuestro de Yorleny Castro

Hace 51 años, Costa Rica vivió el primer secuestro extorsivo del país. Una niña de 9 años llamada Yorleny Omira Castro Sequeira fue secuestrada por una banda liderada por conocido "Gato Felix".



En una Costa Rica sin mucha experiencia en estos casos y una policía judicial apenas en formación, el caso conmocionó al país.

En Archivos 7D, recordamos el caso, y conversamos con personajes clave dentro de la investigacion y cobertura de la noticia.

Además, analizamos cómo es la dinámica actual de este tipo de delito y cómo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha evolucionado en la forma en la que trata este tipo de casos.



