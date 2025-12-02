El secreto de la montaña que atraviesa la 32

La mayoría de las personas, al escuchar del parque Braulio Carrillo piensan en derrumbes, accidentes y presas, pero muchos desconocen la riqueza natural de las montañas que atraviesa la ruta 32.

Lo invitamos caminar con nosotros por algunos minutos, por uno de los senderos de este parque nacional, el más grande de las áreas protegidas de todo el Valle Central.



