El ROP bajo la lupa

En la Asamblea Legislativa se discuten tres propuestas que buscan acelerar la devolución del ahorro acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). La idea es permitir que personas ya pensionadas o por pensionar reciban su dinero en plazos mucho más cortos, incluso en su totalidad.

El planteamiento surge en medio de cuestionamientos sobre si el modelo actual responde a las necesidades reales de los jubilados. Para muchos, acceder de inmediato a esos recursos representa una solución ante presiones económicas urgentes.

Pero la discusión no es solo de corto plazo. Especialistas advierten que retirar el fondo completo podría dejar sin ingresos sostenidos a futuro, debilitando el propósito original del ROP como complemento de pensión.

Con proyectos listos para llegar al plenario y un ambiente político activo, el país se enfrenta a una decisión clave. Este reportaje analiza lo que está en juego.