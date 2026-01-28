El privilegio del voto

Votar es uno de los derechos más poderosos en una democracia. La posibilidad de escoger en las urnas a quien encabezará el gobierno sigue siendo un privilegio que, en muchos países del mundo, no se ejerce con plena libertad o simplemente no existe.

En Costa Rica, sin embargo, ese derecho convive con una paradoja preocupante: mientras el voto es libre, secreto y garantizado, el interés por ejercerlo ha venido en descenso, reflejado en niveles de abstencionismo cada vez más altos en los procesos electorales.

Este programa especial de 7 Días pone la lupa sobre ese fenómeno. ¿Por qué cada vez más personas deciden no votar? ¿Qué factores explican el distanciamiento entre la ciudadanía y la política, incluso en una democracia sólida como la costarricense?

Con este reportaje, 7 Días propone una mirada profunda al valor del voto, a las consecuencias de renunciar a él y a los desafíos que enfrenta el país para recuperar la participación ciudadana en las urnas.