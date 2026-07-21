7 Días
El presente: Las dos caras del auge inmobiliario en Guanacaste
En la costa del Pacífico Norte, la construcción crece a un ritmo acelerado; las comunidades lo ven con buenos ojos, pero los números no reflejan beneficios para todos.
La transformación de Guanacaste avanza a un ritmo acelerado. En la última década, la construcción de proyectos inmobiliarios se disparó en la costa, impulsada por el crecimiento del turismo y la llegada de inversión nacional y extranjera.
El desarrollo genera empleo, dinamiza la economía y cambia el paisaje de la provincia.
Pero también abre el debate sobre el acceso a la vivienda, el costo de la tierra, la presión sobre los servicios y los beneficios reales que reciben las comunidades locales.
En este reportaje, 7 Días analiza las dos caras del boom inmobiliario que vive el Pacífico Norte y las interrogantes que deja uno de los procesos de transformación territorial más importantes del país.