El presente: Las dos caras del auge inmobiliario en Guanacaste

La transformación de Guanacaste avanza a un ritmo acelerado. En la última década, la construcción de proyectos inmobiliarios se disparó en la costa, impulsada por el crecimiento del turismo y la llegada de inversión nacional y extranjera.



El desarrollo genera empleo, dinamiza la economía y cambia el paisaje de la provincia.

Pero también abre el debate sobre el acceso a la vivienda, el costo de la tierra, la presión sobre los servicios y los beneficios reales que reciben las comunidades locales.



En este reportaje, 7 Días analiza las dos caras del boom inmobiliario que vive el Pacífico Norte y las interrogantes que deja uno de los procesos de transformación territorial más importantes del país.