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El peso de un nombramiento

¿Deberían los ministros y jerarcas tener un perfil técnico adecuado al puesto o basta solo con ser una figura de confianza? ¿Cuánto depende el avance de una administración de la designación de esas figuras clave?

Por Stefanía Colombari 5 de mayo de 2026, 10:22 AM

En cada cambio de gobierno, hay decisiones que marcan el rumbo de un país y pocas son tan determinantes como la elección del gabinete. ¿Qué hace realmente un ministro y por qué su rol puede impulsar, o frenar, toda una administración? Más allá de los requisitos formales, estas figuras concentran poder técnico, político y estratégico en la ejecución de las políticas públicas.

Pero surge la gran pregunta: ¿basta con ser una persona de confianza o es indispensable tener un perfil técnico sólido? En carteras clave como Salud, Hacienda o Seguridad, la falta de especialización puede traducirse en improvisación, errores y retrocesos. 

En un contexto país cada vez más complejo, Costa Rica enfrenta el desafío de elegir a quienes no solo entiendan su área, sino que también sepan ejecutar con visión y firmeza. ¿Qué tipo de ministro necesita hoy el país? ¿Y cuánto depende el éxito de un gobierno de esas designaciones? 

Conozca los detalles en el reportaje adjunto. 

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