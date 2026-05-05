El peso de un nombramiento

En cada cambio de gobierno, hay decisiones que marcan el rumbo de un país y pocas son tan determinantes como la elección del gabinete. ¿Qué hace realmente un ministro y por qué su rol puede impulsar, o frenar, toda una administración? Más allá de los requisitos formales, estas figuras concentran poder técnico, político y estratégico en la ejecución de las políticas públicas.

Pero surge la gran pregunta: ¿basta con ser una persona de confianza o es indispensable tener un perfil técnico sólido? En carteras clave como Salud, Hacienda o Seguridad, la falta de especialización puede traducirse en improvisación, errores y retrocesos.

En un contexto país cada vez más complejo, Costa Rica enfrenta el desafío de elegir a quienes no solo entiendan su área, sino que también sepan ejecutar con visión y firmeza. ¿Qué tipo de ministro necesita hoy el país? ¿Y cuánto depende el éxito de un gobierno de esas designaciones?

Conozca los detalles en el reportaje adjunto.