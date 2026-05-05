El peso de un nombramiento
¿Deberían los ministros y jerarcas tener un perfil técnico adecuado al puesto o basta solo con ser una figura de confianza? ¿Cuánto depende el avance de una administración de la designación de esas figuras clave?
En cada cambio de gobierno, hay decisiones que marcan el rumbo de un país y pocas son tan determinantes como la elección del gabinete. ¿Qué hace realmente un ministro y por qué su rol puede impulsar, o frenar, toda una administración? Más allá de los requisitos formales, estas figuras concentran poder técnico, político y estratégico en la ejecución de las políticas públicas.
Pero surge la gran pregunta: ¿basta con ser una persona de confianza o es indispensable tener un perfil técnico sólido? En carteras clave como Salud, Hacienda o Seguridad, la falta de especialización puede traducirse en improvisación, errores y retrocesos.
En un contexto país cada vez más complejo, Costa Rica enfrenta el desafío de elegir a quienes no solo entiendan su área, sino que también sepan ejecutar con visión y firmeza. ¿Qué tipo de ministro necesita hoy el país? ¿Y cuánto depende el éxito de un gobierno de esas designaciones?
Conozca los detalles en el reportaje adjunto.