El operativo que sacudió al país

La captura de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica.

Pero detrás del operativo Némesis hubo meses de seguimiento, decisiones tácticas y una operación que dejó más de 2.500 impactos de bala tras casi una hora de enfrentamiento.

Esta noche, 7 Días reconstruye paso a paso el operativo qué consiguió poner fin a 10 años de Fuga de "Diablo".

Además, responde algunas de las principales interrogantes que dejó la caída del hombre más buscado del país: ¿las capturas de otros líderes criminales allanaron el camino hasta "Diablo"?, ¿qué consecuencias tendrá el vacío de poder que deja su detención dentro del mundo criminal?

Un recorrido por uno de los operativos policiales más importantes de la última década.