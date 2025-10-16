El misterioso caso del incendio en La Carpio

Hace seis años, un incendio en el sector de La Carpio dejó un saldo trágico: siete personas fallecidas y varias viviendas consumidas por las llamas.

Desde aquel momento, surgieron sospechas sobre la posible participación de terceros en el siniestro, lo que despertó la alarma de vecinos y autoridades locales.

A lo largo de estos años, las investigaciones apuntaron a una botella que se encontró cerca de la entrada de la estructura consumida por las llames, pero la pregunta que aún persiste es si se logró esclarecer la causa real que provocó la tragedia.

El equipo de 7 Días repasó los archivos del caso, y consultó las fuentes que estuvieron cara a cara con las llamas y la investigación del caso. El reportaje reconstruye los momentos críticos del incendio y analiza si las investigaciones lograron resolver el misterio que marcó a toda la comunidad.

Repase el reportaje completo en el video adjunto.