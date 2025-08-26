7 Días
El lado oscuro de Temu
Temu, la aplicación que cambió el chip en la forma de hacer compras en el mundo… ¿Tiene acaso un lado oscuro?
Temu es una app que está seduciendo a usuarios de todo el mundo con precios casi imposibles.
En Costa Rica, su presencia empezó a sentirse con fuerza en diciembre de 2024, y hoy mueve más de 13 mil paquetes diarios. Según Correos de Costa Rica y Aeropost, estas cifras podrían duplicarse en los próximos meses, con la llegada de 800 mil paquetes desde China solo a través de esta plataforma.
