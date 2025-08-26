El lado oscuro de Temu

Temu es una app que está seduciendo a usuarios de todo el mundo con precios casi imposibles.

En Costa Rica, su presencia empezó a sentirse con fuerza en diciembre de 2024, y hoy mueve más de 13 mil paquetes diarios. Según Correos de Costa Rica y Aeropost, estas cifras podrían duplicarse en los próximos meses, con la llegada de 800 mil paquetes desde China solo a través de esta plataforma.

Temu, la aplicación que cambió el chip en la forma de comprar en el mundo, ¿tiene acaso un lado oscuro?

Lo analizamos en 7 Días.