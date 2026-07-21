El futuro: La lucha Guanacaste Sostenible

El futuro de Guanacaste dependerá de un recurso tan valioso como limitado: el agua.

La provincia enfrenta el desafío de garantizar el abastecimiento para sus habitantes, la producción y una actividad turística que continúa creciendo.

A este reto se suman otros como la planificación del territorio, la conservación de los recursos naturales y la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo que permita crecer sin comprometer el bienestar de las próximas generaciones.

En este reportaje, 7 Días analiza los principales desafíos que marcarán el futuro de Guanacaste y las iniciativas que buscan construir una provincia más sostenible para todos.