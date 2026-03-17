El estrecho que tienen en vilo al mundo

El Estrecho de Ormuz es un paso clave para el comercio mundial y, hoy en día, podría convertirse en el detonante para que el conflicto en Medio Oriente crezca con consecuencias inimaginables.

Antonio Barrios, especialista en relaciones internacionales, explica en detalle la repercusión global que tiene esta estratégica ruta marítima en medio de la tensión armada que sacude la región.