El dilema del ICE

Mientras el proyecto de armonización enfrenta una fuerte oposición política, el debate sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense cobra cada vez más fuerza. La discusión trasciende una iniciativa específica y pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿debe el país mantener el modelo liderado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o abrir un mayor espacio a la competencia privada?



Quienes defienden el modelo actual sostienen que el ICE ha sido clave para garantizar la cobertura eléctrica, el desarrollo nacional y la estabilidad del servicio durante décadas.

En contraste, otros sectores consideran que el sistema requiere una transformación que permita mayor competencia, innovación y eficiencia para responder a las nuevas demandas del mercado energético.



Este reportaje reúne las posiciones de ambos bandos en un momento en que el futuro del modelo eléctrico vuelve a convertirse en un tema central del debate nacional. Un análisis sobre los retos, las oportunidades y las implicaciones de una decisión que marcará el rumbo energético de Costa Rica.

