El cuello de botella judicial

Un juicio que tarda 25 años. Otro que, después de 14 años en los tribunales, aún espera una resolución definitiva. Casos como Reaseguros y La Trocha reflejan la lentitud que enfrenta la justicia penal costarricense.

Las cifras muestran que no se trata de hechos aislados. Cerca de la mitad de las causas penales del país tarda más de dos años en resolverse, un panorama que el Poder Judicial atribuye al aumento de expedientes, la falta de recursos y la creciente complejidad de los procesos.

Ante este escenario, la Sala Tercera impulsa una propuesta para reformar el Código Procesal Penal. El objetivo es reducir los tiempos de tramitación, eliminar cuellos de botella y agilizar la resolución de los casos. Sin embargo, la iniciativa ya genera cuestionamientos

¿Puede una reforma procesal acelerar la justicia o el problema es más profundo? En 7 Días analizamos las causas de la mora judicial, las soluciones que están sobre la mesa y los desafíos para garantizar una justicia pronta y cumplid

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