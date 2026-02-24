EN VIVO
El camino por el que todos transitamos

Una iniciativa busca impulsar proyectos para beneficiar adultos mayores en nuestro país.

Por Rodolfo González 23 de febrero de 2026, 21:08 PM

En una población que envejece aceleradamente, hoy más que nunca la sociedad debe de pensar en cómo ampliar los servicios para este segmento, pero también que todos ellos  tengan la posibilidad de aportar al desarrollo del país, pues todos transitamos por la vía de la vida.

El Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Japón y la Fundación Crusa están en un proyecto para impulsar ideas que facilitarán los servicios para los adultos mayores.


