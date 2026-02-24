El camino por el que todos transitamos

En una población que envejece aceleradamente, hoy más que nunca la sociedad debe de pensar en cómo ampliar los servicios para este segmento, pero también que todos ellos tengan la posibilidad de aportar al desarrollo del país, pues todos transitamos por la vía de la vida.

El Banco Interamericano de Desarrollo, la Embajada de Japón y la Fundación Crusa están en un proyecto para impulsar ideas que facilitarán los servicios para los adultos mayores.



