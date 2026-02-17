El bisturí que genera polémica

Las ofertas de cirugías plásticas abundan en redes sociales, pero sus consecuencias llegan a los hospitales públicos, que atienden entre tres y ocho casos mensuales por complicaciones graves tras una intervención estética, muchas realizadas por médicos no especializados.

Expertos advierten que la falta de regulación clara sobre quién puede realizar estos procedimientos expone a los pacientes a riesgos severos, incluso la muerte, y genera un costo adicional para la seguridad social.



Los médicos especialistas aseguran que solo un profesional con la subespecialidad en cirugía plástica puede no solo realizar cirugías estéticas, sino saber cómo actuar ante una complicación mayor que se presente.

En medio de esta discusión, en tan solo el mes de enero, tres mujeres fallecieron tras haberse hecho una cirugía estética. Mientras tanto, el Colegio de Médicos y Cirujanos sigue esperando la publicación del decreto que establece lo que puede hacer o no un médico general.

Los detalles en el reportaje adjunto.